Elav pilt linnast, kuhu peale lugemist tahaks reisida

Havanna on linn, mis on palju näinud ning ajaloo jooksul olnud erineva ilmega. Juba linna rajamisel 1514-1519. aastatel pidid elanikud neid kimbutavate putukate ja haiguste tõttu kaks korda ümber asuma, enne kui kolisid paika, kus linn tänapäeval laiub. Havannat on kujundanud hispaanlased, kellele see oli vahepeatuseks Lõuna-Ameerikast röövitud rikkuste kodumaale toimetamisel, piraadid, kes seda rüüstasid ning maatasa põletasid, orjad ja mulatad, orkaanid, ameeriklased, revolutsioon, Nõukogude Liit ja turism. Sellest kompotist on sündinud täiesti omanäoline linn.