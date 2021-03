Joel Juht: isegi kui kõik ütlevad, et sa ei suuda, siis otsi endale mingi õlekõrs

Päris võidud võidud pole tulnud võitluseta

Juht on elav näide sellest, et elutantsulava vallutatakse eranditult oma hingekõla taktis ja olgu proovitundides sammud kui tahes keerulised, siis õige koreograafia jõuab järele, lihtsalt varem või hiljem. Joeli loos pole praktika paradokse, sest päris kõik võidud ei ole tulnud võitluseta ja ta teab seda tunnet, kui tossupaelad on lahti seotud ning ees ootamas komistamine, kuidas siis taas veelgi tugevamini püsti tõusta ja edasi minna, seejuures pakkudes muutusi paljude eludes. Unistusest muuta maailma läbi tantsu on saanud reaalsus ja tema elutöö, mis puudutab noorte kui ka vanemate kaasteeliste hingi ja annab sihi tulevikuks ning usu, et kõik on võimalik kui teed selle nimel südamega tööd.

Noorusest meenutab Joel oma raamatus, et ta ammutas mõnikord inspiratsiooni internetist leitud ja välja trükitud tantsupiltidelt, kus keegi seisis pea või ühe käe peal. «Mäletan, et Tartus vana kaubamaja teisel korrusel oli vahekoridor, kus oli hästi libe ja hea põrand – seal käisime poistega harjutamas, sest meil ei olnud raha, et treeningsaali minna. Põhimõtteliselt kasutasimegi kaubanduskeskuste nurgakesi ära. Me ei teinud seal kellelegi kurja, meil oli vaja lihtsalt kohta, kus harjutada. See oli päris lahe tegemine: kuskil kaubamaja nurgas, ilma muusikata. Naljaga pooleks – sul polnud sedagi, kust muusikat maha mängida. Lõpuks saime väikse maki, patareidega,» meenutab ta.

Raske teekond

Joel Juht esitles raamatut. FOTO: Margus Ansu

«Inimesed võiksid aru saada, kui raske see on olnud. Ei olnud nii, et Joel Juht või keegi teine lihtsalt tuli, hakkas tegema ja nii läkski. Alguses pidi väga palju rääkima, avalikult ja meedias, mis on tänavakultuur. Selleks, et seda saaks teha ja arendada. Kui sa oled noor, siis pole hirme ka, sest sinult pole midagi võtta. Näed mingit valgust ning selle poole sa kõnnid,» tunnistab ta.

Joel möönab, et samal ajal algas tosin aastat kestnud elustiil, kus ta sõitis iga päev tundide kaupa üle Eesti eri kohtadesse trenne andma. Noorte nimel, kes tahtsid tänavatantsu teha. Koormuse suurenedes tekkis tal üks õpilane, kes vahepeal tema eest sõitis. «Olen terve Eesti läbi sõitnud. Ise juhtisin autot, siis andsin trenni, paari tunni pärast sõitsin uude kohta, andsin uuesti trenni. Istusin ja rääkisin nende noortega,» kirjutab ta.