Värbamisekspert: meeskond on täpselt nii hea, kui on juht

Kala hakkab mädanema peast

Öeldakse, et kala hakkab mädanema peast. Seda metafoori kasutatakse paljudes eluvaldkondades, ettevõtlus ja HR (human resources ehk personalitöö) kaasa arvatud. Ka siin saab öelda, et iga ettevõtte süda on tema juht ning just juhist oleneb see, kui hea on ettevõtte maine, meeskond ning sisekliima.

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

«Oma karjääri jooksul olen partneriks olnud mitme ettevõtte juures, näinud kõrvalt juhtide arengut ja seoses sellega muutusi ka firma sees. Paljud juhid imestavad, miks varem kandideerisid avatud tööpositsioonidele pigem ebasobivad ja vähese kompetentsiga inimesed, nüüd aga vastupidi. Vastus peitub juhis endas: kui juhtimine muutub paremaks, tõuseb ka kogu meeskonna kvaliteet,» rõhutab Kasak.

Maailm on meie peegel

Võib kõlada esoteeriliselt, aga tegelikult peab see paika, et maailm on meie peegel. Mida endast välja kiirgame, seda ka vastu saame. «Ma usun sellesse mõttesse, kuna olen palju tõestust näinud. Kui juht on omadega puntras, närviline ega võta mingit vastutust ei oma emotsioonide, sõnade ega tegude eest, on kogu ettevõtte sisekliima samasugune,» nendib Kasak. «Üks kõige kurvemaid olukordi värbamise töös on siis, kui ma olen meeskonnaga teinud ära suure töö ettevõtte maine tõstmiseks, töötajate leidmiseks ning kui potentsiaalsetel või juba välja valitud töötajatel on aeg kohtuda juhiga, siis nullib ebateadlik ja toores juht kogu nähtud vaeva. Kui juht on ebaviisakas, kohatu või näiteks liiga järsk, ei teki töötajal tema ega kogu ettevõtte vastu usaldust. Sedasi on häid inimesi raske leida.»

Meeskond on seal, kus on juht

Ja seda see tähendabki: firma on oma arengus täpselt seal, kus on juht. Kasaku sõnul just juht on ettevõtte kõige suurem motivaator ja innovaator, aga ka pidurdaja. Juhi pärast võib olla ettevõttes suur kaadrivoolavus, palju nn ussitamist ja tagarääkimist, aga samal ajal võib olla juht ka suurepärase maine looja ja põhjus, miks inimesed ise avaldavad soovi antud ettevõttesse tööle asuda. Juba ammu on teada, et palganumber pole ainuke ega esimene motivatsiooniallikas, mis inimest tööl hoiab. Raha on oluline, aga raske juhiga ei hoia inimest kinni ükski palk.