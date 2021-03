Järelemõtlemise aeg: 6 raamatut, mis arendavad ja inspireerivad

«Bruce Lee. Elu» on seni autoriteetseim, kümneaastase uurimistöö tulemus, haruldaste fotodega filmilegendi elulugu. Autor murrab Bruce Lee’d ümbritsevaid müüte ja loob ikoonist laiahaardelise, inimliku portree. Ta väidab vastupidiselt levinud arvamusele, et Lee oli ambitsioonikas näitleja, keda paelusid võitluskunstid – mitte kung fu guru, kes tegi juhtumisi paar filmi. See on aus, paljastav pilk muljetavaldavale, kuid mitte veatule inimesele, kelle enda lugu oli veelgi huvitavam ja inspireerivam kui mis tahes roll, mida ta mängis ekraanil.

Alates 2001. aastast on Chris Anderson näidanud kogu maailmale, et hoolikalt koostatud kõne muugib lahti empaatiavõime ja tarkusejanu ning julgustab inimesi unistama. Õigesti edasi antud kõne võib lummata kogu auditooriumi, innustada viimset kui kuulajat – see võib osutuda võimsamaks kui mistahes kirjalik tekst.

Oma raamatus «Kõnelemise kunst» annab Anderson lugejale kätte vahendid, millega saavutada avaliku esinemise imet. Selleks pole ainuõiget valemit, küll aga ohtralt nõuandeid, mis koos suurendavad iga kõneleja väge. See raamat sobib kõigile, kes on valmis oma ideedega vallutama maailma!

Kui kaotame ühel päeval töö või paiskab mõni keeruline olukord meie elu segi, on üks põhilisi oskusi muuta oma suhtumist. Ja kuigi tundeid hetkega muuta me enamasti ei suuda, oleme võimelised kohe muutma oma tegusid. Muutes tegusid, muudame vältimatult ka tundeid. Kõigest sellest räägib Lääne kultuuriruumis laialt tuntud autor Dale Carnegie oma raamatus «Lõpeta muretsemine ja hakka elama», kus ta pakub hulgaliselt soovitusi, kuidas igapäevaeluga toime tulla ja luua endale edukas elu.

Elus tuleb paratamatult ette konflikte, seda nii kollektiivis töötades, sõpruskonnas või kodus. Kui oskad konflikte oskuslikult lahendada, jäävad suhted heaks ning pinged ei kogune. Friedrich Glasli kirjutatud raamat «Konfliktide lahendamine» on suurepärane abimees. Raamat sisaldab praktilisi käsitlusi, harjutusi, meetodeid ja kontseptsioone.

Dale Carnegie kirjutatud raamat «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi» on üks maailma mõjukamaid raamatuid ning sisaldab aegumatuid ja universaalseid soovitusi inimsuhete rägastikus õige tee leidmiseks.

«Mitte see, mida te omate, kes te olete, kus te olete või mida teete, ei tee teid õnnelikuks või õnnetuks. Määrava tähtsusega on see, mida te sellest mõtlete»; «Rääkige inimestele neist endist ja nad kuulavad tundide viisi» – need ja teised aegumatud aforismid raamatust on lugejate meeli köitnud juba 80 aastat ning on aktuaalsed siiani.

