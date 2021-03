Naine luges kolme aastaga läbi igast riigist ühe naiskirjaniku teose

Vahel on Sophie Baggottilt küsitud, et mis on teda selle projekti puhul enim üllatunud. «Kahtlemata on see naiste tohutu vastupidavus kõikides maailma nurkades,» ütleb ta. «See projekt tegi selgeks, et väga paljud probleemid, millega naised silmitsi seisavad, on universaalsed. On ennustatav ja kohutav, et naistevastane vägivald on nii korduv teema.»