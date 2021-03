3 raamatupoodi, mida on kõige rohkem filmides näidatud

LitHub võttis ette ja uuris välja, milliseid tuntud raamatupoode on filmides kõige rohkem näidatud. Nagu arvata võis, asuvad kaks neist Ameerika Ühendriikides.

Raamatupood City Lights. Foto aastast 2007. FOTO: JUSTIN SULLIVAN/AFP/Scanpix

3. City Lights (San Francisco, USA)

Kindlaid andmeid selle raamatpoe kohta pole, aga on teada, et seal on filmitud vähemalt viie filmi stseene.

«Dog Fight» (1991)

«Big Sur» (2013)

«Sense 8» (2015)

«The Mindy Project» (2015)

«Tales of the City» (2019)

Lisaks on filmitud stseene poe ees. City Lights poe silti võib vilksamisi näha filmides «Planet of the Apes», «Ant Man», ja «I Married an Axe Murderer».

Shakespeare and Company Pariisis. Turistid ootavad järjekorras, et poodi pääseda. FOTO: Shutterstock

2. Shakespeare and Company (Pariis, Prantsusmaa)

Prantsusmaa kuulsaim raamatupood on lasknud filmitegijaid oma ruumidesse juba aastaid.

«Les Autres» (1974)

«L’important C’est D’Aimer» (1975)

«The Facts of Life Goes to Paris» (1982)

«Belle Maman» (1999)

«Before Sunset» (2004)

«Hemingway’s Adventures» (2007)

«Julie & Julia» (2009)

«Highlander» (2009)

«Midnight in Paris» (2011)

«Mourir Aupres de Toi» (2011)

«People Help People» (2012)

The Strand. Foto tehtud 1980ndatel. FOTO: Rights Managed/Mary Evans / John Benton-Harris/Scanpix

1. The Strand (New York, USA)

Raamatupood The Strand on hiigelsuur ja sellest on kujunenud omaette vaatamisväärsus. Poe pika ajaloo vältel on seal toimunud 21 filmi võtted, kusjuures neist viimane pole koroonakriisi tõttu veel linastunud.