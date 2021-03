Professionaalse jutuvestja Piret Pääri emakeelekuu möödub veebiruumis jutustades

Piret Päär on jutustanud juba 30 aastat lugusid nii täiskasvanutele kui ka lastele. Sama kaua on ta olnud lugude jutustamise valdkonna eestvedaja ja korraldanud jutuõhtuid-kontserte, loenguid, töötubasid, koolitusi, suvelaagreid ja palju muud.

Kui enam ringi sõita ei saa, tulebki kolida veebiekraanile. «Lastele on väga meeldinud see Zoomi ja Meeti võimalus. Kui laps ütleb pärast jututundi: «Nii hea oli neid lugusid kuulata,» siis see julgustab,» ütleb Piret Päär. «Muidugi annab kuulajatega ühes ruumis olemine ja lugude jagamine jutustamisele selle päristähenduse ja läheduse, mida miski muu ei suuda asendada. Aga näha ekraanil kuulaja silmi ja seda, kuidas lugu teda haarab vaatamata kõigile kodustele ahvatlustele, on ka väärtus. Ja mitte väike!»