Rahvusraamatukogu jääb avatuks piiratud mahus ja kontaktivabalt

Raamatukogu lahtiolekuajad muutuvad. Neljapäevast alates on Rahvusraamatukogu avatud E—R kl 10—18, L ja P suletud. Raamatute kontaktivaba laenutamine toimib endiselt ning raamatukogu lahtiolekuaegadel on võimalik eelnevalt tellitud raamatuid ja koopiaid kätte saada fuajeest. Raamatud, mille tagastustähtajad on vahemikus 10. märts—11. aprill, on tõstetud edasi kuni 12. aprillini.