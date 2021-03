Film, tänu millele sai Bruce Leest Hiina rahva kangelane

«Suur Boss»

Bruce ja Linda Lee Cadwell teadsid, et 11. oktoobril 1971 võivad neid maandunud lennuki juures reporterid ees oodata, mistõttu vahetasid nad pikal reisil kantud rõivad. Ent nad poleks osanud kuidagi ette kujutada, et Raymond Chow korraldab lennukitrepist laskunute tervitamiseks «Suure bossi» näitlejatest aurivi, igaühel latern käes. See seltskond tekitas Kai Taki lennujaamas kangelaste tervitamistseremoonia mulje, nii et Bruce koges triumfiga naasmise rõõmu.

Matthew Polly, «Bruce Lee. Elu». FOTO: Raamat

Niisuguste lavastatud sündmuste kui ka vabas meedias reklaamimisega kasutas Chow «Suure bossi» esiletõstmiseks kõiki võimalusi. Kuni 29. oktoobril toimuva filmi esilinastuseni oli Bruce’i elu otsekui trüki- ja raadiointervjuude tormikeerises. Chow tahtis taastutvustada Väikest Draakonit eakamale publikule, kes võis mäletada teda 1950. aastate mustvalgete nutufilmide särtsaka lapsnäitlejana, samuti noorematele kinohuvilistele, kes ehk teadsid teda «Rohelisest vapsikust». Filmi üleskiitmiseks tehti kõik, mis oli vähegi võimalik, nüüd sõltus Raymondi ja Bruce'i saatus avaõhtu tulemustest.

Ükspuha kui kindlalt näitleja ennast ka tunneks, on igaüks neist oma esimese suure filmi esilinastuse eel hirmul. «Ma ei lootnud, et «Suur boss» võiks mingi rekordi ületada,» tunnistas Lee hiljem. «Siiski ootasin, et see toob raha sisse.»

Hongkongi publikut suisa peljati

Polly rõhutab, et ootamine on mõjukas sõna – lootmine või unistamine sobinuksid paremini. Hongkongi publikut suisa peljati, sest sellele oli raske meeldida. Vilets film tehtaks valjuhäälselt maha. Mõni võttis koguni noa kinno kaasa, et pettumuse puhul istmed lõhki lõigata.

Publiku reageerimine filmile pidi Bruce'i rahustama, sest oma seksistseeni puhul – see oli tema karjääri esimene ning ainus, kus ta jääb alasti prostituudiga omavahele – suutis ta selle üle naisega naljatada. Seda triumfiõhtut hiljem meenutades ütles Lee: «Esilinastusel viibides mõistsin ma selle filmi potentsiaali. Bob Baker oli saabunud Stocktonist Hongkongi, et osaleda teises filmis «Raevu rusikas». Istusime esireas, meid ei pandud tähelegi. Filmi edenedes jälgisime fännide reageerimist. Esialgu istusid nad täiesti vaikselt, aga lõpuks läksid nad lausa pööraseks, aplodeerisid valjusti ja hõiskasid. Siinsed fännid on emotsionaalsed: kui film neile ei meeldi, siis nad kiruvad ja marsivad välja. Kui film lõppes, surus Bob mul lausa pisarsilmil kätt ja ütles: «Poiss, ma olen sinu üle õnnelik.»

Aplaus kui kõuemürin

Esilinastusel viibis ka kuulus Hongkongi filmikriitik ja filmiajaloolane Mel Tobias. «Ma ei teadnud, kes on Bruce Lee. Nägin esilinastust juhuslikult. Mul oli Manilast külaline, kes tahtis näha mõna hilisõhtust filmi, ja see juhtus olema «Suur boss». Kui film oli lõppenud, valitses umbes kümme sekundit vaikus. Vaatajad ei mõistnud, mis oli neid rabanud, aga siis puhkes melu. Bruce Leed nähes kõik lausa jahmusid. Järgnes aplaus, vali nagu kõuemürin. Ma tundsin, et sellest mehest saab midagi. Viis, kuidas ta esindas idamaist ja asiaate, tekitas meis identiteeditunde.»

Film polnud lihtsalt menukas, see osutus millekski vapustavaks. Sel õhtul teostusid kõik Bruce'i kunagised unistused, sest publik tõusis valjult juubeldades püsti,» ütleb Linda. «Vähem kui kahetunnise esinemisega ekraanil sai Bruce’ist särav staar, kinost väljumisel tungles meie ümber rahvamass.»