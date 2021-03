Dr Seussi trükist eemaldatud raamatute viimaseid eksemplare müüakse hingehinnaga

Kirjastus ei anna enam välja raamatuid «And to Think That I Saw It on Mulberry Street», «If I Ran the Zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra!», «Scrambled Eggs Super!» ja «The Cat’s Quizzer». Ettevõtte pressiteates kirjutati, et raamatud kujutavad inimesi viisil, mis on haavav ja vale, mistõttu otsustati autori pärandi säilitamiseks nende väljaandmine lõpetada.

Maailmakuulus lastekirjanik Dr Seuss ehk Theodor Seuss Geisel on loonud ligi 60 lustakat sõnamängulist lasteraamatut. Neid on müüdud üle 222 miljoni eksemplari ja tõlgitud enam kui 15 keelde. Paraku on esinenud tema loomingus sageli rassismi ja viiteid valgete ülemvõimule.

Olgu põhjuseks nostalgia, mässumeelsus või ahnus, aga veebikaubamajad kubisevad Dr Seussi raamatutest, mille hinnad algavad 500 dollarist. Ebayst ja Amazonist saab osta trükist eemaldatud raamatuid ka rohkem kui 3000 dollariga. Võrdluseks – teised Dr Seussi lasteraamatud, mida jätkuvalt välja antakse, maksavad kasutatult samas keskkonnas vaid 11 dollarit.

Schulichi ärikoolis tarbijaeetikat ja -käitumist uuriv professor Peter Darke selgitas väljaandele The Star, et nii mõnigi võib näha selliste raamatute omamises head võimalust. «Nii müüjad kui ka ostjad on tõenäoliselt valmis nostalgia ja raha nimel rassismist mööda vaatama,» ütleb ta. «Kui nad müüvad raamatut üllatavalt kõrge hinnaga, on seal taga midagi enamat, kui lihtsalt soov sellest lahti saada.»

Lihtsustatult tahavad müüjad kergelt raha teenida ja ostjad ihaldavad haruldast eset või peavad neid lasteraamatuid väärtuslikuks kunstiks. «Rassismiga võivad kaasneda eitamine ja teised eelarvamused,» lisab ekspert. «Nad ei taha uskuda, et see on tõsi. Mõni võib neid raamatuid osta ka seetõttu, et nad ei ole kirjastusega nõus ja usuvad, et kirjastaja tegevus on vastuolus nende valikuvabadusega. See on üsna tavaline reaktsioon, kui inimesed tunnevad, et nende õigus valida on mingil määral vähenenud.»

Toronto Star sai jutule naisterahvaga, kes pani mitmel veebiplatvormil müüki Dr Seussi raamatu «On Beyond Zebra!», mis tal kodus riiulis seisis. Naine luges enda sõnul raamatu uuesti üle ja leidis, et selle müük on igati õigustatud, sest tema meelest ei ole selles midagi solvavat. Ootamatult eemaldas müügiplatvorm tema kuulutuse.

Head tulu ootav naine oli enda sõnul väga pettunud, sest suurettevõte otsus raamatud trükist eemaldada ei tohiks mõjutada järelmüüki.