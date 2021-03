Hingamistehnika: tulehingamine on kiire värskendus, mis annab tulemuse vaid paari minutiga

Hinga rütmiliselt ilma pausideta läbi nina sisse ja välja, keskendudes väljahingamisele. Iga väljahingamisega suru naba jõuliselt vastu selga ja iga sisehindamisega lase kõhul lõdvestuda. Hoia tempot, hingates 1-2 tsüklit sekundis, ning jälgi, et lõug, nägu ja rinnak on koguaeg lõdvestunud ja õlad paigal.

«Kui sa pole kunagi varem tulehingamist teinud ja kehale tundub see võõras, siis on lihtsam alguses proovida seda suu kaudu teha,» soovitab Liina. «Siruta keel suust välja ja alusta jõulist sisse-väljahingamist läbi suu, pumbates naba iga väljahingamisega vastu selga ja lastes sel sisse hingates lõdvestuda. Sa võid kujutada endale ette, et oled koer, kes on jooksnud läbi pika maa ja nüüd lõõtsutab, keel vestil. Kui oled selle tunde kehas ja kõhus kätte saanud, sule suu ja hakka hingama nina kaudu.»