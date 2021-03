«Hinga ja ela» autor Monika Palm: ärkasin alles siis, kui olin oma probleemidega sügavalt puntras ja toimuv tegi kõvasti haiget

Kutsumus oma keerulisest olukorrast

Palm sõnab, et oma sisemise rahu ning südametee kutsumuse leidis ta alles siis, kui eneseotsingud vaimse arengu teel tõid teda sinna, kus ta praegu on – tegelema inimestega, neid toetama, abistama ja tervendama. Tema sooviks on jagada neid meetodeid, mis aitavad tasakaalustada sinu elu, leida harmooniat ning toetada eneseleidmist.

Põhjus, miks Palm ise teraapiate juurde jõudis, ulatub mitmete aastate taha. «Alustamise impulss võib olla sarnane paljude inimestega, kelle elus on raskeid aegu. Olles vaid üle kahekümne aasta vana, püüdsin tasakaalu luua kärgpere koostoimimisse, mis tol ajal ei olnud veel nii levinud ja nii tavapärane nagu praegu. Hilisemad keerulised olukorrad varateismelisega ja samale ajale sattunud ema raske haigus panid mind silmitsi tõsiste väljakutsetega,» meenutab ta. «Järjest jäid haigeks lähedased inimesed – ema ja hea sõbranna. Mõlemad olid vähi diagnoosiga. Käies koos emaga läbi kogu raviprotsessi tundsin, kuidas see mind jalust niitis. Vahelduseks traditsioonilisele meditsiinile otsisime alternatiivseid võimalusi ja need ka aitasid, kuid mingil hetkel otsustas ema ravi enam mitte vastu võtta. Ta isegi ei põhjendanud miks, vaid loobus sellest ja valis äramineku. Asjad hakkasid järjest halvenema ning algul oli mul seda väga keeruline aktsepteerida. Ma ei suutnud mõista, miks inimene ei võta vastu tervendamist, kui talle on antud võimalus.»

Lisaks tundus kõik, mis puudutas tema enesetoestust olevat valgel ajal ja vales kohas. «Toona minu elus toimuv oli kaugel sellest, mis paneks hinge helisema. Lahendamata teemasid tundus olevat korraga liiga palju. Ainus, mis tõesti sel hetkel tuge andis, olid head ja soojad suhted mehega,» tõdeb ta. «Kui ema oli lahkunud, sain aru, milleks seda kõike vaja oli – et ma pööraksin pilgu iseenda sisse, suunaksin oma mõtted sellele, mida ma tegelikult teha võiksin.»

Hingeseisund annab meile märku, kui on vaja ette võtta muutusi