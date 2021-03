PÕNEV LUGEMINE ⟩ Vaba ja põnev käsitlus sellest, kuidas aju õpib

Et kõnealuse raamatu autor Minna Huotilainen on Helsingi ülikooli pedagoogikaprofessor, siis on tema huvi suunatud eelkõige aju-uuringute tulemuste kasutamisele õppimisel ja õpetamisel. Huotilainen on uurinud näiteks muusikaharrastuse ning oskus- ja kunstiainete rolli õppimisel, eri vanuses inimeste õppimist, õppimist töö käigus ning ajutegevuse optimaalset taastumist.

Raamat «Kuidas aju õpib» on üles ehitatud süsteemselt, alustades aju funktsioonide üldpõhimõtete selgitamisest ning sissevaatega aju-uuringute ajalukku. Järgnevalt saab ülevaate mälu toimimisest ja õpimotivatsioonist, samuti ajutalitluse seostest inimese liikumise, toitumise, seedimise, puhkuse ja unega. Aju ei maga teatavasti kunagi, aga tema võimete parimaks kasutamiseks tuleb talle siiski puhkust anda.

Minna Huotilainen, «Kuidas aju õpib». Soome keelest tõlkinud Jane Tooman. Koolibri 2021. FOTO: Koolibri

Seejärel võetakse peatükk peatükilt luubi alla uusimad uuringud, mis puudutavad imikute, väikelaste, kooliõpilaste, murdeealiste, täiskasvanute ja vanemaealiste õpetamist ning nende õppimise eripärasid. Peatüki algul tsiteeritakse korrektselt ja viidetega varustatult konkreetset uuringut, seejärel analüüsitakse selle kasutamisvõimalusi õpetamisel. Iga peatüki lõpetavad õpetajale ja õpilasele mõeldud praktilised näpunäited. Kuigi autor keskendub eelkõige Soome koolisüsteemile, on see väga hästi üle kantav ka meie oludesse.

Käed ja aju

Lugemisoskust peab autor teadmiste omandamise alustalaks. Ta annab näpunäiteid, kuidas hakkama saada lugemisraskustega ning õpetada funktsionaalset kirjaoskust. Ka matemaatika on erioskus, mis on meie argieluga nii tihedalt põimunud, et selleta ei saa. Siin on põhiküsimuseks, kuidas ületada õpilaste hirmu matemaatika ees ja läheneda arvude maailmale loominguliselt. Muusikaga tegelemine arendab last emotsionaalselt ning annab talle veel ühe kirjaoskuse, oskuse nooti lugeda. Pillimänguoskus on aga kasulik väga mitmes mõttes. Peenmotoorikat arendades luuakse ajus neuraalseid seoseid, mis aitavad ka muid teadmisi kergemini omandada.

Eraldi vaadeldakse keeleoskuse arengut väikelastel ja kakskeelsuse probleeme. Mis on siin plussiks ja mis miinuseks? Kuidas lapse kohanemisvõimelist aju kõige paremini stimuleerida ja milliseid karisid tuleks sealjuures vältida?

Viimasena räägitakse käsitöö- ja kunstiga seonduvatest oskustest. Autor rõhutab korduvalt, kui suurt tähtsust omab käeline osavus igasuguste uute oskuste omandamise juures. Sellel on väga tihe seos eelkõige keeleoskuse ja õpitulemustega.

Raamatu lõpetab kasutatud kirjanduse loetelu. Selles on ära toodud kõik allikad, kust saab taustaandmeid, samuti leiab igaüks ennast huvitava teema kohta täiendavat lugemist. Ka raamatus tsiteeritud teadustulemuste alusuuringuid saab soovi korral põhjalikumalt lugeda.

Õpime, kuni elame

Üks olulisemaid teemasid, mida autor korduvalt rõhutab, on aju imetlusväärne kohanemis- ja arenemisvõime. Inimese võimed ei ole sünnipäraga määratud ega kaasa antud, need on arendatavad. Aju ehitus on selle peegeldus, mille jaoks me oleme aega kulutanud ja milliseid oskusi oleme harjutanud. «Kuna mu aju on selline, siis ma pean niimoodi käituma» kõlab ajuteadlase kõrvus sama veidralt nagu «kuna ma sain Cooperi testis nii halva tulemuse, siis ma pean nüüd aeglaselt jooksma». Loogika lonkab siin mõlemat jalga.

Mitte iga spetsialist ei oska oma erialast nii vabalt ja põnevalt rääkida. Autori ladus keel ja jutustamislaad võimaldab raamatut kasutada väga mitmel viisil. Seda võib algusest lõpuni lugeda lihtsalt oma pedagoogika-alaste teadmiste täiendamiseks. Siit leiab toitu mõtisklemiseks koolisüsteemi kitsaskohtade ja uuendusvajaduse üle. Siit võib valida peatükid, millega tutvumine on tööalaselt kõige vajalikum. Ja lõpuks on võimalik läbi lugeda konkreetset eriala puudutavad artiklid, et sealt veel lisateadmisi saada.