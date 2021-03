Ülemaailmsel luulepäeval saavad kõik huvilised virtuaalselt luulet ette kanda

Sarnaselt eelmise aastaga on ka sel aastal kõik kutsutud lugema sel päeval (või ka varem) mõnda luuletust, kas oma loomingut, mõnda oma lemmikluuletust või lihtsalt midagi, mis parajasti kõnetab, tegema lugemisest videosalvestuse ning saatma need kas faili või Youtube'i lingina aadressile eks@kirjandus.ee või postitama laupäeval Facebooki , sündmuse arutelu alla.

P. S. Ilmtingimata ei pea filmima ennast – olulised on sõnad ja hääl, seega võib kaamera suunata ka aknale, lauale, kohvitassile või kassile. Videotele pole seatud kvaliteedinõudeid, kuna tähtsaim on mõte ja hea tahe.

21. märts on kuulutatud UNESCO poolt ülemaailmseks luulepäevaks ja alates 2018. aastast tähistab seda Granada algatusel ühiselt suur osa kirjanduslinnade võrgustiku liikmeid, kajastades ühisettevõtmist mitmesugustes veebikanalites ning rahvusvaheliste pressiteadete kaudu. Tähistamise viis on igas linnas erinev ning lähtub kohaliku publiku ja kirjanduselu eripärast. Tartus kujunes alates 2018. aastast luulepäeva tähistamise tavaks kirjanduslik kohvikutuur – kirjanike esinemised, luulelugemised ning luulet ja muusikat kombineerivad etteasted Tartu kohvikutes ja baarides, ka on luulekavadega üles astunud kooliõpilased.