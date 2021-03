KATKEND ⟩ Kuidas tulla toime mõõdukalt raskete inimestega?

«Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada» FOTO: Kirjastus Äripäev

Ideaalses meeskonnas on olemas kõiki peamisi rolle kandvad inimesed. Belbini järgi on jaotus: mõtlemisele suunatud rollid – innovaator, hindaja, asjatundja –; tegevusele suunatud rollid – kujundaja, teostaja ja viimistleja –; ning inimestele suunatud rollid – koordineerija, võimaluste otsija ja meeskonnatöötaja. Probleemid tekivad siis, kui tasakaal kaob ning tööle võetakse ainult ühte tüüpi töötajaid. Innovaatorid ja kujundajad vajavad ka neid, kes väljapakutud ideed ellu viiks. Teostajad ja viimistlejad omakorda jäävad isekeskis tihiti vanade sisseharjunud viiside külge kinni.

Avaldame raamatust katkendi, mis räägib, kuidas toime tulla mõõdukalt raskete inimestega.

Toimetulek mõõdukalt raskete inimestega

Mõned inimesed on mõne inimese silmis rasked. Kuid teistel õnnestub nendega päris hästi koos töötada. Vahe on selles, et viimastel on paremad oskused mugandada oma käitumist, nii et see teiste inimestega sobiks.

Kui leiate end konfliktiolukorras kellegi raskega, esitage endale küsimus, kas tema käitumine on õigustatud. Kas selle põhjus on minu sõnad või teod? Kas tema käitumine muutuks, kui mina käituksin teistmoodi?

Raskete inimestega toimetulek oleneb suuresti sellest, kuidas suudetakse erinevaid lähenemisviise kasutada. Edukas müügimees mõistab seda ja suudab end suhte tulemuse maksimeerimise nimel muuta. Need, kes õpivad kliendiga kohanema, saavutavad suurepäraseid tulemusi. Kui telefoni teises otsas olev isik on ettevaatlik ja kõhklev, oleks rumalus sundida teda otsust langetama. Aga kui teise aeg on piiratud ja tal on vaja võimalikult kiiresti asja tuumani jõuda, pole mõistlik laskuda detailidesse.