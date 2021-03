Bruce Lee elulugu näitab, et inimene saab kõigega hakkama

Matthew Polly, «Bruce Lee. Elu». FOTO: Raamat

Autor murrab Bruce Lee’d ümbritsevaid müüte ja loob ikoonist laiahaardelise, inimliku portree. Ta väidab vastupidiselt levinud arvamusele, et Lee oli ambitsioonikas näitleja, keda paelusid võitluskunstid – mitte kung fu guru, kes tegi juhtumisi paar filmi. See on aus, paljastav pilk muljetavaldavale, kuid mitte veatule inimesele, kelle enda lugu oli veelgi huvitavam ja inspireerivam kui mis tahes roll, mida ta mängis ekraanil.

Näitleja, lavavõitluse koreograaf-õpetaja Indrek Sammul on öelnud: «Põnev, haarav ja aus raamat! Lugeja ees avaneb lugu jäägitust pühendumisest ja otsingust. Ilmekas näide sellest, et etteantud raamid on vaid omaenese tee leidmiseks, kuid uus avaneb vaid eelnevat omandades ja mõtestades. Mees, kelle loomingust ammutavad ideid ja inspiratsiooni tuhanded.»