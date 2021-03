USAs eemaldati trükist tuntud lasteraamatud, mille illustratsioone peetakse rassistlikuks ja solvavaks

Raamatud, mille trükk lõpetati, kannavad pealkirju: «And to Think That I Saw It on Mulberry Street», «If I Ran the Zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra!», «Scrambled Eggs Super!» ja «The Cat’s Quizzer».

«Need raamatud kujutavad inimesi viisil, mis on haavav ja vale,» vahendab AP pressiteadet, mille Dr Seuss Enterprises 2. märtsil ehk lahkunud kirjaniku sünniaastapäeval välja saatis. «Nende raamatute müügi lõpetamine on ainult osa meie pühendumusest ja laiemast plaanist tagada, et Dr Seuss Enterprises tootevalik esindaks ja toetaks kõiki kogukondi.»

Ettevõte otsustas nimetatud raamatute välja andmise lõpetada juba möödunud aastal pärast haridusekspertidega konsulteerimist.

Dr Seuss (Theodor Seuss Geisel) on üks kuulsamaid ja armastatumaid lastekirjanikke maailmas, kelle sulest on ilmunud ligi 60 lustakat sõnamängulist lasteraamatut, mida on müüdud üle 222 miljoni eksemplari ja tõlgitud enam kui 15 keelde. Lasteramaatud on toonud autorile palju auhindu, muuhulgas Pulitzeri preemia. Eesti keeles on ilmunud tema «Horton kuuleb kessesid!» ja «Kaabuga kass».