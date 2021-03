Rahvusraamatukogu kutsub õpilasi valeuudiseid looma

Kuna desinformatsiooni levik on ühiskonnas rohkelt kirgi küttev teema, soovib raamatukogu õpilaste loodud valeuudiste toel juhtida tähelepanu nippidele, kuidas eksitavat infot ära tunda. Konkursil osalemiseks tuleb õpilasel või õpilaste rühmal kirjutada ise üks valel põhinev tekst või luua humoorikas pettepilt, et näidata ka teistele, kui lihtne on valeinfot luua ja jagada. Konkurss on osa 22.-28. märtsini toimuvast üleriigilisest meediapädevuse nädalast.