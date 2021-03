Kazuo Ishiguro: ma kardan väga meie noorema põlvkonna kirjanike pärast

Auhinnatud kirjaniku Kazuo Ishiguro selgitusel on oht, et noored kirjanikud kardavad trollimist ja tühistamist, mistõttu hakkavad end ise tsenseerima. Teda teeb murelikuks, et inimesed võivad internetis anonüümselt kirjanikke lintšida ja teha nende elu väga raskeks, vahendab BBC. «Ma kardan väga meie noorema põlvkonna kirjanike pärast,» sõnas ta.

66-aastase Ishiguro selgitusel ohustab enesetsensuur eelkõige vähem kogenud autoreid, kes võivad vältida oma loomingus teatud vaatepunktidest kirjutamist. Ühtlasi ei pruugi nad julgeda kujutada tegelasi, kes jäävad välja nende endi vahetutest kogemustest. «Ma arvan, et see on ohtlik olukord,» märkis ta ja lisas, et noored kirjanikud võivad õigustatult tunda, et nende karjäär ja maine on hapramad ning seetõttu ei julge nad riskida.

Kazuo Ishiguro võttis kirjanike sõnavabaduse teemal sõna seetõttu, et viimasel ajal on üha rohkem boikoteeritud teatud kirjanike loomingut, kui nad on avalikult välja öelnud midagi sellist, millega üldsus nõus ei ole. Niinimetatud tühistamist on kogenud näiteks J.K. Rowling, Julie Burchill ja Jeanine Cummins.

Kazuo Ishiguro enda sõnul tühistamist ei karda. «Ma arvan, et olen privilegeeritud ja suhteliselt kaitstud olukorras, sest olen väga kogenud autor,» ütles ta. «Olen sellises vanuses nagu ma olen. Mul on maine. Võib-olla on see illusioon, kuid ma arvan, et olen kaitstud.»

Pika karjääri jooksul on Kazuo Ishiguro kirjutanud kaheksa romaani ja ühe novellikogu, millest enamik on ilmunud ka eesti keeles. Ta on pälvinud nii kriitikute tunnustuse kui hea teenistuse.

«Romaanikirjanikud peaksid julgelt kirjutama mis tahes vaatepunktist nad soovivad ja esindama igasuguseid erinevaid vaateid,» sõnas kirjanik. «Mina olen juba väga varasest east saati kirjutanud endast väga erinevate inimeste vaatepuntidest. Minu esimene romaan on kirjutatud läbi naise silmade.»

Ishiguro meelest on siiski oluline, et kirjanik oleks kellegi häält omastades oma tegevusest teadlik. Ta peab olema õppimisvõimeline, tegema piisavalt eeltööd ja kohtlema inimesi lugupidavalt. Autoril on tema selgitusel kohus olla enda vastu aus ja jätta võõras teema puutumata, kui ta sellest aru ei saa.

Äsja ilmus trükist Kazuo Ishiguro uus romaan «Klara and the Sun», mis räägib loo päikesejõul töötavast robotist, mis käitub ja liigub nagu inimene ning saab inimtüdrukuga sõbraks. Tulevikus, kus lugu lahti rullub, on tehisintellekt sama tavaline kui jalgrattad.