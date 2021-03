317-aastane käsiraamat õpetab linde purju jootma, et nad valjemini laulaks

Taskuraamatus on väga omapäraseid õpetusi, mis annavad hea ülevaate sellest, kui palju erines 300 aasta tagune kodune aiandus tänasest. Raamatus on palju nõuandeid, kuidas aiast maksimumi võtta ning mida võtta ette putukate ja närilistega, edastab SWNS.

Nii mõnigi taskuraamatu nõuannetest võiks tänapäevased eksperte šokeerida. Näiteks soovitatakse seal talvel ja sügisel lindudele õlut joota, et nad rohkem ja valjemini laulaks. Ka võib raamatust lugeda nippi, et kui külmal ajal lindudele nokkimiseks humalalehti jätta, säutsuvad nad reipamalt.

Raamatu autoriks on märgitud vaid initsiaalid J. S. Pole teada, kellega tegu, kuid tema meetodid tõukude hiirte ja kärbeste hävitamiseks on tänapäeva mõistes eriti jõhkrad. Näiteks soovitab autor röövikute hävitamiseks teha palju väikeseid lõkkeid ja pihustada neile väävlit, et tekiks tappev suits. Kärbeste vastu aitavat aga see, kui piimas immutada mürgitaimi ja saadud mürgijooki kas tubades laiali pritsida või jätta kausikesega välja putukatele joomiseks.