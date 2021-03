Kuidas keerulisel ajal töötajaid motiveerida? Enesearengu teejuht soovitab, kuidas energiatase tiimis üleval hoida

Võimalusi teadlikumaks saada on palju

«Minu meelest oleks äge, kui ettevõtjad ise hakkaks oma töötajatele teadlikkust tooma. Mind näiteks on tohutult aidanud hingamine ja külma lõdvestumine,» toob ta näiteks ja soovitab töötajatele kinkida raamat «Wim Hofi meetod». Heaks kingituseks oleks muidugi joogatund, ent praegustel aegadel on heaks variandiks ka jalutamine – kas või 5 minutit. Looduses jalutamisele lisaks saab teha ka jõuharjutusi TRX rihmadega.

Muidugi on suur kasu sellestki, kui kinkida igale töötajale regulaarselt teadlikkuse töö mõne terapeudiga, olgu see hingamisterapeut, Rännaku terapeut, Access Bars või näiteks biofüüsiline tervendamine. On oluline, et see muutuks inimese elu osaks ning et ta hakkaks aru saama, palju abi ja väge enesearendamises on.

Trofimov ise pakub joogat ja Osho aktiivseid meditatsioone, nädalalõppe meeste seltsis, kus avatakse end teemadele, kuidas üks mees saaks iseendaga veel paremasse kontakti jõuda ja erinevaid hingamispraktikaid.

Vaimset tervist ei tohiks unustada ka juht

Trofimov rõhutab, et on väga oluline, et juht oleks eeskujuks ja eeskäijaks. «Kui juht ei ole ise vaimustuses sellest, millest ta räägib ja ei ole kogenud seda teadlikkust, mida tahab keskkonda tuua, kuidas saab siis tekkida positiivne energiavoog sellesse firmasse?» soovitab ta mõelda. Seega on oluline, et juht oleks peegliks, eeskujuks, innustajaks ja näitaks läbi oma positiivse olemuse, kui vägevalt enesearengumeetodid mõjutavad, et teisedki tahaksid end arendada.

Uue energiaga tööpäeva alustamine

Kui olete otsustanud kogu meeskonnana koos areneda, soovitab Trofimov võtta näiteks kord nädalas koosolekul teemaks, mida keegi enese jaoks ära tegi, et teisedki saaksid igaühe arengust osa.

Kui on soov hommikuti midagi teha, soovitab Trofimov 5 tiibetlaste harjutusi. See on harjutuste komplekt, mis aktiveerib kehas vajalikud organid, toob keha tunnetusse tagasi, loob kontakti kehaga ja mis kõige olulisem, tagab hea enesetunde ja positiivse olemise terveks päevaks. Sinna juurde võiks olla ka Wim Hofi hingamismeetod, mis võiks olla 3x40 väljahingamist ja sinna vahele hingamise kinnihoidmised, mille leiab Wim Hofi raamatust.