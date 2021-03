Eduka kõne saladus: loo kuulajatega side

Et mõju saavutada, peab olema inimkokkupuude

Anderson selgitab, et kõne kuulamine ja essee lugemine on kaks täiesti erinevat asja. See ei olene vaid sõnadest. Üldsegi mitte. See oleneb inimestest, kes neid sõnu edasi annab. Selleks et mingit mõju saavutada, peab olema inimkokkupuude. Võid maha pidada kõige oivalisema kõne, kõige kristallselgemate seletuste ja teravama loogikaga, aga kui sa kuulajatega kohe sidet ei saavuta, ei jõua miski kohale. Isegi kui sisu on mingil määral mõistetav, ei aktiveeru see siiski, vaid lihtsalt katalogiseeritakse peatselt unustusse vajuvate dokumentide mentaalsesse arhiivi.

Chris Anderson, «Kõnelemise kunst». FOTO: Raamat

«Inimesed pole arvutid. Nad on sotsiaalsed olevused, igaüks oma geniaalsete kiiksudega. Nad on endale kujundanud relvad, mis kaitsevad neid ohtliku, nende tugisambaks olevat maailmavaadet reostava teabe eest. Need relvad on skeptitsism, usaldamatus, ebameeldivustunne, igavus, mõistmatus,» loetleb Anderson ja lisab, et need relvad on hindamatu väärtusega. Kui meel oleks kõigele kuuldavale avatud, puruneks elu kiiresti kildudeks. «Kohv põhjustab vähki!», «Need välismaalased on vastikud!», «Osta need ilusad kööginoad!», «Ma tean, kuidas sind lõbustada, kullake…». Me hindame igat viimsetki asja enne, kui söandame pähevõetava ideena aktsepteerida.

Niisiis on sinu kui kõneleja esimene ülesanne leida moodus, kuidas need relvad kahjutuks teha ja oma kuulajatega inimlik side luua, nii et nad lubaksid – isegi sooviksid seda suurima hea meelega – Sind mõneks minutiks piiramatult oma meeltesse.

Kõne on retk kuulajatega