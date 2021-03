Paarisuhe võib olla väga keeruline ja kui asi jõuab nii kaugele, et tuleb ette petmist, on raske koos edasi minna. Pereterapeut Kärt Kase usub siiski, et see on võimalik, ja pakub uues raamatus küllaga nõuandeid, kuidas seda teha. Raamatus «Miks petetakse?» selgitab ta lahti eri teraapiavormid, et lugeja saaks parema ülevaate sellest, kuidas abi otsida ning milline meetod valida. Kuigi värske teos on autori sõnul hea just petmise ennetamiseks, on see kasulik lugemine ka neile, kel valusad kogemused juba käes.