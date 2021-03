Merit Raju: naiste tissieelisest saab tõsisemalt võetavates olukordades tissimiinus

See eelis muutub tihti vastupidiseks

Merit tõdeb, et elukogenumana mõistab ta, et need eelised on ikka väikesed võrreldes meeste eelistega. Sest see eelis kaob pikemas vaates ja olulisemates, tõsisemalt võetavates olukordades ära ning muutub isegi vastupidiseks – tissimiinuseks. Ja see on meie ühiskonda nii juurdunud, et me vaevu märkame, kui see toimub. «Kunagi ütles mulle üks firmaomanik, et ta märkas üheksakümnendatel, et keskeas naised on hästi stabiilsed, lojaalsed ja usaldusväärsed ning nad on nõus kindlustunde nimel töötama ka väiksema palgaga. Selles pole tänini midagi oluliselt muutunud – sellest enam nii uljalt ei räägita, aga kõik teavad seda. Lisaks on naistel fookus suhetel – meile on olulisem hoida harmoonilisi suhteid ja mõnedki asjad jäävad välja ütlemata just soovi pärast mitte suhteid rikkuda,» kirjutab Merit ja lisab, et kui panna kokku suhete hoidmise soov ja kindlustunde vajadus, saamegi naise, kes on nõus töötama 20% (või 30 või 50%) väiksema palgaga või kuulama diskrimineerivaid nalju ilma sõnagi lausumata.

Merit viis läbi küsitluse, kus 1500 vastuses oli enamasti märgitud, et ei oskagi välja tuua avalikus elus aktiivset naist, kes oleks edukas ja eeskujuks. Kristi Saare, Kaja Kallas – mõned nimed seal leidusid, aga liiga sageli vastati «Ei olegi sellist». Miks see nii on? «Eks väline edu olegi meile naistena vähem oluline. Saame end teostada ka lastega ja köögis. Siin ma ei tee nalja, päriselt! Kui paljud naised, olles lastega kodus olnud, ei tahagi enam edasi töömustrisse, kus nad olid rahulolematud, panustasid ennastunustavalt, või siis ei vasta lastega olemise tähendusrikkuse valguses senine töö enam sisemisele standardile,» tõdeb Merit, aga samal ajal võiks see ju tegelikult olla tervitatav, kui naine on edukas.

Naised ise kipuvad kritiseerima juhtpositsioonidel olevaid naisi

Merit Raju, «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni». FOTO: Lihtne OÜ