Kirjastus Tänapäev kuulutab välja krimiromaanide konkursi

Käsikirja pikkus on minimaalselt 6 autoripoognat (240 000 tähemärki koos vahedega ehk 133 masinakirjalehekülge).

Iga võistlusele toodud käsikirja (paberil, 2 eksemplaris) juures peab olema märgusõna ja kinnine ümbrik koos autori nime ja kontaktandmetega. Ümbrikule tuleb kirjutada vabalt valitud märgusõna. Käsikirjad on soovitatav esitada ühele poole trükitult. Kui on trükitud kahele poole, peaksid käsikirjad olema köidetud ja leheküljed nummerdatud, aga soovitav on vältida nn diplomitöö-tüüpi köidet. Kirjastus ei trüki ise välja elektrooniliselt esitatud käsikirju.