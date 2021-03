3 olulist nõuannet, kuidas elada täisväärtuslikku elu

Paljud inimesed, kes on saanud koondamise osaliseks või näinud oma äri karmis majandusolukorras hääbumas, on avastanud tõe, mille paljud on ära unustanud, äri on äri. See pole perekond, identiteet ega sotsiaalne elu. Pead oma abikaasat, lapsi, sugulasi ja lähedasi sõpru pidevalt hoidma. Aina liikuvamas maailmas, kus inimesed vahetavad töö- ja elukohti üha sagedamini, on ainus muutumatu asi meie elus inimesed, keda armastame ning kellest hoolime. Nad ei paku ainult õlga, mille najal nutta, ega ergutuskisa, kui oma suurimate eesmärkide poole pürgime, vaid ka võimalust anda nende ellu oma panus, mis on palju tähendusrikkam kui see, mida võimaldavad pelgad äritehingud.

Katoliiklus, protestantism, judaism, budism, islam, hinduism, taoism – see nimekiri on lõputu. Asjatundjad ütlevad, et lisaks suurusunditele on maailmas üle tuhande väiksema usundi ja filosoofilise õpetuse. Isegi neile, kes ei usu jumalat või siis traditsioonilist jumalat, pakuvad tuge filosoofilised õpetused, nagu näiteks humanism. Usupraktikate rohkus kultuuris viitab ilmselgelt inimeste elutähtsale vajadusele – vajadusele, mis on vastu pidanud tuhandeid aastaid, küttidest ja korilastest, agraar- ja industriaalajastust infomajanduseni välja. Sõltumata sellest, kuidas jumalat määratled või kas üldse jumalasse usud, on igaühel oma usk, nagu ütles Morgan Scott Peck raamatus «Vähemkäidud raha». Muuda oma usutalitused teadlikumaks ja sagedasemaks. Täida iga päev pärast ärkamist mõni oma usuga seotud rituaal. Osale rohkem oma kogukonna või ühenduse töös. Mine vabatahtlikuks. Aja need juured sügavale. Need innustavad sind kaduvikulisest maailmas kõrgemat missiooni täitma ning annavad jõudu eesmärkide poole rühkida. Kuid mis veelgi tähtsam, need hoiavad sind, kui ränk kannatus või segadus sind elu mõttes kahtlema sunnib.