5 nõuannet, et olla elus edukam

Sea sisse hommiku- ja õhturutiin

Et oma ettevõtmistes maailmatasemele jõuda, peaksid ka sinu harjumused sobivad olema. Asjade ennustamine või kontroll selle üle, millega pead keset päeva silmitsi seisma, võib olla keeruline või isegi mõttetu. Ent see, kuidas sa päeva alustad ja lõpetad, on peaaegu alati su enda kontrolli all.

Darren Hardy, «Liitvõimendus». FOTO: Raamat

Pane end meediadieedile

Meedia tahab meid pantvangi võtta. Meedia suur oht seisneb selles, et see loob meile maailmast väga vildaka pildi. Kuna fookus ja sõnumi kordus on negatiivsel, hakkab meie teadvus sama uskuma. See väänatud ja kitsas vaade sellele, mis kõik ei ole võimalik, mõjutab väga tugevalt sinu loomepotentsiaali. See võib olla kurnav.

Piira suhtlust

Osa inimestega võid veeta koos kolm tundi, aga mitte kolm päeva. Teistega suudad jällegi olla koos kolm minutit, aga mitte kolm tundi. Kunagi ei tasu unustada, et suhtlemise mõju on ühtaegu nii võimas kui ka salakaval. See, kellega koos sammud, määrab, kas pead tempot langetama või tõstma, nii sõna otseses mõttes kui ka ülekantud tähenduses. Sama moodi ei pääse sa nende inimeste hoiakute, tegevuste ning käitumisviiside mõjust, kellega enim aega koos veedad. Heida pilk oma suhetele. Veendu, et sa ei kuluta kolm tundi kolmeminutituttavatele.

Ole parem, kui eeldatakse

Uuri välja, kui asub ootuste piir, ja ületa see. Isegi siis, kui need on vaid väikesed asjad – või õigemini just siis. Kui panustad natuke rohkem aega, energiat või mõttejõudu, siis see mitte lihtsalt ei paranda su tulemusi, vaid mitmekordistab neid. Vaid pisut enam lisapingutust teeb sinust erakordse inimese. Otsi igas eluvaldkonnas mitmekordistamise võimalusi, kus minna veidi kaugemale, pingutada veidi rohkem, pidada veidi kauem vastu, valmistuda veidi paremini ning pakkuda veidi enamat. Leia nii palju vau-võimalusi, kui suudad, ning sinu saavutuste tase ja kiirus jahmatavad sind … ja ka teisi sinu ümber.

Tähista!