VIDEO ⟩ Arstide liit esitles raamatut «Arstide liidu sajand»

Esmakordselt jõuab lugejani terviklik ülevaade arstide liidu tegevusest koos meenutustega sellest, kuidas arstkonna koostöövaim on kestnud ka üle raskete aegade. Raamatu autor ja koostaja on meditsiiniajaloolane Ken Kalling, oma meenutused on kirja pannud ka mitmed kolleegid.