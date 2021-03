Janika Koch-Mäe 5 raamatusoovitust treeneritele ja harrastussportlastele

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ning Eesti Personaaltreenerite Liidu kutsekomisjoni esinaine ja personaaltreener Janika Koch-Mäe rõhutab, et vaatamata piirangutele ei tohiks oma treeninguid katkestada ning vastavalt kehtestatud piirangutele siiski edasi treenida ja miks mitte ka tekkinud vaba aega pühendada lugemisele, et avardada oma silmaringi ja teadmisi.

Siit leiad 5 raamatut, mida Janika Koch-Mäe soovitab treeneritele ja harrastussportlastele.

Anatoomia õpik peaks olema iga treeneri kohustuslik kirjandus. Samuti ei teeks harrastussportlase paha veidi rohkem inimese ehitusest teada. Anatoomia on lihtsalt põnev!

Inimese anatoomia õpik on mõeldud esmajoones kõrgkoolidele (v.a arstiteaduskonna üliõpilased). Anatoomia kursus on kehakultuuri spetsialistide, bioloogide, füsioterapeutide ja teiste erialade õppekavas. Õpikut saavad edukalt kasutada ka keskastme meditsiinitöötajaid ettevalmistavad õppeasutused, bioloogiaõpetajad, massööride koolitajad ja täiendkoolituse korraldajad. Õpikus on õpitava paremaks mõistmiseks arvukalt jooniseid. Sellest lähtuvalt on soovitatav võimaluse korral kasutada koos õpikuga anatoomia atlast.

Hea ja ülevaatlik Raamat jõusaalitreeningu ABCst, tasub lugeda nii treeneril kui harrastajal. Raamatus on selgelt ja lihtsalt välja toodud jõutreeningu põhitõed ja kasutegurid, samuti harjutusvara ja soovitused treeningute jaotamiseks.

Raamatust leiab infot:

• Kuidas olla treeningul edukas?

• Parimatest parimad harjutused

• Ideaalne treeningujaotus

• Kuidas põletada efektiivselt rasvu?

• Tervisliku toitumise põhimõtetest

• Aeroobse treeningu ja jõutreeningu vahekord

• Treeningusoovitused alustajatele ja edasijõudnutele

«Normaalne söömine», Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Anne Lill

Lihtsas keeles, ülevaatlik ja teadusliku infoga raamat normaalse söömise põhitõdedest. Teinekord satume info ülekülluse tõttu tõelisesse segadusse ja takerdume liigselt detailidesse. See raamat elimineerib igasuguse segaduse ning kinnitab, et normaalne toitumine on tegelikult väga lihtne!

Autoritele on tähtis põhimõte, et kõikidel inimestel on õigus saada selget, neutraalset ja süsteemset söömisalast infot kõige täpsemal ja uuemal teaduspõhisel tasemel. Normaalne söömine on ainus, mis loob biovundamendi eduks kõigis eluvaldkondades. Raamat sobib kõigile, kes soovivad ennast harida, oma tervist hoida, aga ka nendele, kes tegelevad koolis teiste harimisega.

Põhjalik raamat erinevate haiguste ennetamisest ja tervise taastamisest läbi õige toiduvaliku ja loodusravi. Huvitav lugemine nii treenerile, toitumisnõustajale kui ka harrastussportlasele.

Toidu ravivõime ning energeetilise tähtsuse teadvustamiseni jõudis raamatu autor Liis Orav läbi isikliku valusa kogemuse. Ta usub, et loodusliku toidu, informeeritud valikute, hea energia ning positiivse suhtumisega on võimalik mägesid liigutada. Liis Orav on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli ning täiendanud end kodu- ja välismaal loodusravi, nutrigenoomika ja biomeditsiini vallas.

See raamatusoovitus on hoopis teisest valdkonnast, kui on vaja väikest motivatsiooni-inspiratsioonisüsti, siis seda raamatut võiksid kindlasti lugeda. «Kõik on väljamõeldav» on järeleandmatu optimismifilosoofia. Väga paljut selles raamatus pean õigeks ja kasutan oma igapäevaelus ka ise.

See raamat on täidetud inspireerivate päriselu lugudega, millest sa õpid:

• Lihtsa harjutuse,mis muudab sinu eesmärkide saavutamise 42% tõenäolisemaks.

• Kuidas aja- ja rahanappusest üle saada.

• Kuidas leida kaks vaba tundi päevas.

• Mida teha, kui sul on mitu erinevat kirge ja sa tahad täita kõiki oma unistusi.

• Kuidas tulla toime kriitika, vihkajate ja ennast petturina tundmise sündroomiga.

• Kuidas teha vahet hirmul ja intuitsioonil.