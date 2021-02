Kes kardab vaktsiine?

Kui esitatakse küsimusi parlamendile või nõutakse selgitusi poliitikutelt, näiteks selleks, et õpikuid parandada või täiendada, nagu proovisid teha Darwini evolutsiooniteooria vastased, kas korraldatakse sellisel juhul avalikke arutelusid kahe seisukoha esindajatega? Kindlasti mitte. Tasakaalustatud teabe põhimõte teaduses ei kehti: tõendid näitavad, et Maa on kerakujuline ja Päike seisab meie planeedisüsteemi keskmes. Seda teooriat toetavad korduvad ja korduvad faktid. Seepärast peab oma veendumust tõestama faktide, mitte aga isiklike arvamuste ja kogemuste põhjal see, kes usub, et kolmevalentne MMR-vaktsiin põhjustab autismi; et selles sisalduvad abiainetena toksilised metallid, mis põhjustavad neuroloogilisi haigusi; kes kahtlustab, et kombineeritud vaktsiinid, nagu vaktsineerimiskava kolme- või kuuevalentne vaktsiin, nõrgendavad immuunsüsteemi, soodustavad autoimmuunhaiguste või vähktõve teket. Selle asemel võtavad vaktsiinivastased ja ka tähtsusetu arv arste appi arvamused, kuuldused ning isiklikud kogemused, mis seda seisukohta toetavad. Teaduslikus väitluses tagatakse võrdsed tingimused teooriatele, mida toetavad faktid ja rahvusvaheliste reeglite alusel kontrollitud katsed, mille kirjeldused on avaldatud teadusajakirjades. Intervjuudest, telesaadetest ja veebilehekülgedest ei piisa, et tõestada teooria kehtivust ning ajakirjanduses seda levitada. Teaduslikule meetodile pandi alus just selleks, et panna piir igivanadele vigadele, mida ravitsejad, loodusravi pooldajad ja arstid sageli heas usus tegid, olles oma ravimeetodite tõhususe ainsad hindajad.

Šarlatani tuvastamise viis reeglit. Teaduskirjastus Argo