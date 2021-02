Tänulikkus on õnne võti: 6 asja, mille eest tänulik olla

Heike garanteerib, et kui praktiseerid tänulikkust 30 päeva, avastad endas loovuse, püsid terve ja oled võimeline tundma rõõmu väikestest asjadest, paranevad suhted lähedaste, sõprade ja kolleegidega.

«Nende harjutuste praktiseerimisel avastad, kui lihtne on tänulikkuse abil oma ellu tuua kõike seda, mida soovid. Kui suudad eelistada positiivseid mõtteid erinevates olukordades, püsid optimistlikuna, tõmbad ligi positiivseid inimesi ja sündmusi. Tõenäoliselt saavutad kiiremini ja lihtsamalt ka oma eesmärgid elus,» selgitab Heike ja lisab, et võid arvata, et sul pole millegi eest tänulik olla. Mõtle hetkeks, kas see on tõesti nii?

Kuidas alustada?

Näiteks nii: Ma olen õnnelik ja tänulik nüüd, et...

Ma olen elus.

Olen tänulik elu, iga hetke ja õppetunni eest.

Oskus püsida hetkes ja seda nautida, muudab Sinu elu.

Mul on võimalus luua iga päev oma unistuste elu

Elame ajastul, kus on lõpmatu hulk võimalusi, et luua just selline unistuste elu nagu soovid. Usk iseenda võimekusse aitab näha võimalusi. Ka igas keerulises olukorras on midagi õpetlikku, et areneksime inimesena.

Mul on hea tervis

Olen tänulik, et mõistus on olemas, keha on terve ja meel rõõmus. Valin rõõmsaid mõtteid, et keha ei koguks endasse negatiivseid energiatõkkeid, mida vormida haigusteks. Isegi kui see on juhtunud, on haigused õpetajatena toonud sõnumi muudatuste vajadusest. Muutus on minu enda kätes. Armastus elu ja enda vastu aitab mind terveneda.

Inimeste üle minu elus

Olen tänulik oma pere ja sõprade eest, keda armastan. Kui sinu elus ei ole selliseid inimesi, siis usu, et oled õigel teel ja peagi kohtud nendega.

Raskete aegade eest

Keeruline on olla tänulik raskuste eest, mida elu meile toob. Näe keerulises olukorras võimalusi kiiremini jõuda enda jaoks õigete otsusteni. Öö ja päev, mõõn ja tõus – looduses vahelduvad tingimused. Inimene on osa loodusest. Lainetena muutuvad olukorrad on normaalne. Oluline on meie enda hoiak ja vaatenurk. Tänutunne toob lahenduse ka kõige keerukamale probleemile.

Asjade eest, mida mul veel ei ole