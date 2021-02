Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustab parimaid raamatukoguhoidjaid

Ühingu teenetepreemia pälvib Asko Tamme, kes 35e raamatukogudes töötatud aasta jooksul on mõtestanud raamatukogude tähtsust ning näinud tavapärasest avaramalt raamatukogude missiooni ja ülesannet ühiskonnas.

Aasta lasteraamatukoguhoidja Rita Raudsepp on lastes lugemishuvi tekitaja ning Tori valla raamatukogude laste-ja noortetöö koordineerija ja edendaja. Aasta maaraamatukoguhoidja, Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja Mall Kõpp, on sädeinimene ja kogukonnavedur, kes möödunud aasta erilistes tingimustes viis raamatukogus leidlikult ellu uusi ideid ja töövorme.

Aasta tegu linnaraamatukogus on fotolavastuse projekt «Kiigeraamatukogu», mille loojaks ja eestvedajaks on Grete Nootre Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnast. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogu liitmine Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukoguga pälvis aasta teo tiitli erialaraamatukogus. Aasta tegu teadusraamatukogus on Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja ruumi funktsionaalsuse laiendamine, mis tagab tudengitele ööpäevaringselt võimaluse õppida ning töötada mugavas õpikeskkonnas.