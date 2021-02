VIRTUAALNE ESITLUS ⟩ Andi Hektor ja Kadri Isakar esitlevad Zoomis Eesti teadlaste raamatut tuumaenergiast

«Tuuma energia» on Eestist lähtuv ülevaatlik sissejuhatus hämmastavasse, suurte võimaluste, kuid kahtlemata ka paljude vastuoludega energialiiki. See on hariv infoallikas, et pidada ühiskonnas teadmispõhist arutelu tõsiste tulevikuvalikute teemal.