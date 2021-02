Kuidas Uus-Meremaa ühest otsast teise matkanud eestlane valele teele sattus

«Kia ora!» tervitasid mehed – üks noor ja teine vana. Selgus, et õlgadeni ulatuvate juustega maoori vanaisa Tony ja tema täisealine lapselaps Brody elasid Blenheimis, kuid tulid metsaparki jahiretkele. «Hakkan vist liiga vanaks jääma, et nõnda üle kändude ja läbi pori roomata,» naljatles iseenesest krapsaka väljanägemisega vanaisa. Ei pannud üldse imestama, et meeste palged leemendasid higist.

Maoorid on ikka vahva loodusrahvas, kellele on antud muhedat huumorimeelt ja julget suhtlemisoskust. Linnastumisele viidates mainisin Tonyle, et küttimine ja korilus on hääbuv kunst. «Tõingi poisi metsa, et ta omapäi oskaks luusida ja lõpuks ka liha lauale tooks!» kihistas vanamees naerda.

Ta arvas, et «tugitoolikartulitest» ei ole küll tolku, aga usutavasti pole jahipidamine ennast veel ammendanud. «See on ju enamat kui looma tapmine, see on oskus looduses elus püsida, nii nagu meie esivanemad,» ütles Tony lapselapsele julgustavalt otsa vaadates.

«Juba meie esiisad olid sõjapidajad,» jätkas Tony küünlavalguses siravate suurte silmadega ja arvas, et võibolla sellepärast ongi maoorid siiani püsima jäänud. «Nad olid nii pagana südikad, et hakkasid isegi üksteist sööma,» ütles ta mulle ainiti otsa vaadates – oodates minu kui võõramaalase hirmujudinad. Siis lagistas ta veel ühe lõuatäie naeru.