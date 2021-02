KATKEND ⟩ «Kui näed midagi hirmsat, tuleb see karpi sulgeda»

Aga jumaluke, kui veidralt ja vapustavalt mõjus tõdemus, et isa pole enam. Lapsena oli Amanda pimedust peljanud ning alati oli isa see, kes hüüdmise peale kohale tuli. Amanda mäletas, et kõigil neil kordadel, kui isa oli öises vahetuses, tundis ta ärevust, just nagu oleks turvavõrk ära võetud ning kui ta kukuks, ei püüaks miski teda kinni. Ka praegu tundus elu samasugune. Kuklas vasardas lakkamatu tundmus, et midagi on valesti, midagi on puudu, aga et see ei jää kestma. Siis meenus talle, et isa on surnud, ning järgnes terav tõdemus. Kui ta praegu hüüaks, ei tuleks keegi teda öös otsima.