Oma miks on olemas kõikidel inimestel ja ettevõtetel vähemast nende loomise hetkel, vähesed on suutnud seda aga endale teadvustada, veelgi vähem sõnastada. Simon Sineki raamatut «Leia oma miks» võiks nimetada lugeja isikliku ja ettevõtte miksi leidmise käsiraamatuks. Raamatust leiab juhtnöörid, mida ja kuidas teha, et leida ning konkreetselt sõnastada oma isiklik või organisatsiooni miks.