Terje on muude tööde kõrvalt siinset tööd teinud kauem, kui mina olen üldse elanud. Kuigi enamasti jooksevad garderoobinumbritega siin ringi pigem nooremad inimesed, siis Terje on ka pensionärina teatrile truuks jäänud. Ja ilmselgelt teater tallegi. Pole ka ime, sest oma vanusest hoolimata on naine väga heas vormis ja sibab kohusetruult ringi kiiremini kui mõnigi meie kolleeg.

«Ikka Janarit,» naeratab Terje mulle veelgi salapärasemalt.

«Ma pole midagi kuulnud,» tunnistan ausalt. Miski mu sisemuses hakkab keerlema. Kas ma üldse tahan seda uudist kuulda?

Terje muigab ja naudib hetke, mil ta teab midagi minust rohkem.

«Janar saab aastalõpu galal publiku lemmiku auhinna,» naaldub naine mulle veidi lähemale, et saladus teatavaks teha.

«See ei ole ju saladus, et tal on palju fänne. Ja ega see eriti suur üllatus polegi,» kehitan õlgu.

Janar on korduvalt igasuguseid auhindu saanud. Ilmselgelt tuleb tal kellegi teise mängimine hästi välja. Ja just see mulle ei sobinudki. Ma ei saanud lõpuni välja teada, kes ta tegelikult on.

«Parim osa on aga see, et auhinnaga kaasneb päris kopsakas rahaline preemia.» Terje silmis on võidurõõmus pilk, kui ta saab lõpuks lauale laduda uudise selle osa, mis mind tõesti puudutama peaks. «Nüüd pole tal mingit põhjust sulle öelda, et raha ei ole ja ei tule.»

«Ah nii,» noogutan heakskiitvalt. Nüüd saan aru, miks Terje kogu lugu nii salapäraselt rääkima hakkas. Koos töötatud aastate jooksul on Terje korduvalt näinud, kuidas olen rahaliselt väga hädas olnud. Eriti just neil aegadel, kui nii Margus kui Janar lubavad lastele elatist maksta, kuid siis hakkavad algul keerutama, kuidas varsti saab ja kuidas nad ise ka alles ootavad mingite summade laekumist. Ja kui siis pärast pikka lunimist ja järelkäimist tuleb välja, et mingit raha ikkagi ei olegi, olen pidanud ise välja mõtlema, mis nüüd edasi saab. Just Terje on olnud see, kes on neil hetkedel mulle mõneks söögikorraks või mõne lapse ekskursiooniks või muudeks vältimatuteks kulutusteks raha laenanud. Palgapäeval olen talle alati tagasi maksnud. Isegi kui ta on pakkunud, et võib selle mulle kinkida, sest olen tema arvates niigi tubli ja saan hakkama rohkemaga, kui peaksin. Aga nii need asjad ei käi – ma pean ise hakkama saama.

«Oeh, see oleks küll nagu päästev rahalaev,» ohkan korraga lootusrikkalt ja murelikult. «Isegi kui me lastega kogu linnale metsikut jõulupidu korraldama ei hakka, on järgmisel kuul väljaminekuid ikkagi rohkem.»

Henry väikseks jäävatele teksadele ma ei mõtle. Tahaks lihtsalt koolis ära maksta kõik kingitused ja erinevate ürituste osalustasud. Mu lapsed ei tohi mitte kunagi tunda, et neil jääb midagi tegemata sellepärast, kelle ma nende isaks olen valinud. Nii et isegi kui Margus ja Janar ei hooli sellest, kas laste kasvatamiseks vajaminev raha on olemas, siis lapsed ei pea seda teadma.