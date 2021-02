HARJUTUS ⟩ Õpi lõdvestuma ka siis, kui teed pingelist tööd

Kas see on nii lihtne? Ei. Tõenäoliselt on teil vaja muuta terve senise elu jooksul tekkinud harjumusi. Kuid see on seda väärt, sest see võib teie elu paremaks muuta! Oma essees «Lõdvestumise evangeelium» kirjutas William James järgmist: «Ameeriklaste ülepinged, tõmblemine, pidev kiirustamine ja vajadus endasse kogenenud pingeid pidevalt välja lasta /…/ on halvad harjumused, ei midagi enamat.» Pinge on harjumus. Lõdvestumine on harjumus. Halbadest harjumustest on võimalik lahti saada ja häid harjumusi välja kujundada.