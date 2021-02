KATKEND ⟩ «Pole midagi hirmutavamat või võimsamat kui oma kõige karmimat nägu näitav Loodus»

«Jumal tänatud, et Raff on seal, tema on selles suhtes mõistlikum pool. Küllap ta saab hakkama. Guugeldasin, mis peaks edasi saama, ja paistis, et kõik läheb plaanipäraselt.»

Rosa kontrollis, et kohviku punase-valgetriibuline ­varikatus on kindlalt kinnitatud ning kõik masinad välja lülitatud ja juhtmed maast üles korjatud. Ta koristas laudadelt teeküünalde alused, pakkis kastidesse raamatud riiulist «Lugege meid, pange meid tagasi, tooge meid juurde!» ja tõstis kastid jäätisekülmikule.

«Tee see töö lõpuni ja siis tõstame toolid laudade peale.» Rosa oli oma kahekümne seitsme eluaasta kohta üllatavalt kaine mõistusega. «Helista uuesti oma Alecile ja uuri, kas neil õnnestub kuskilt telliseid või puuplokke kaasa võtta, et saaksime masinad põrandapinnast kõrgemale tõsta.» Ta telefon helises, mille peale ta lisas: «Pole vaja, Josh helistabki juba mulle ise.»

«Selles just asi ongi: mäe otsas bensiinijaama juures on puu tee peale langenud, nii et me peame auto siia jätma ja jala edasi tulema. Seega kahjuks ei mingeid liivakotte. Kas meri on tõusnud?»