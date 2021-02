Tööle või ettevõtjaks? Roland Tokko annab nõu, miks ja kuidas alustada pärast kooli ettevõtlusega

Ta kinnitab, et selleks, et alustada, pole vaja kümnete lehekülgede kaupa äriplaani. Tema ise ei ole ühegi ettevõtte loomist alustanud tavapärases mõistes äriplaani koostamisest. Kogu äriplaan on seisnenud vastamises nendele küsimustele:

Kas see tegevus või toode on midagi, mis mulle korda läheb?

Kas see on midagi, mis teistele inimestele korda läheb?

Kas neid kahte asja on võimalik omavahel kokku viia nii, et inimesed saavad rohkem, kui maksavad, ja kas see on samas tulus minu jaoks?

Kas leidub inimesi, kes aitaksid mul selle plaani teoks teha?

Piisab mõnest leheküljest ja siis on vaja plaan kiiresti ellu viia, et aru saada, kas see reaalses elus üldse toimib.

Õpi parimatelt

Ükskõik mida sa soovid õppida ja omandada, olgu see esinemine, müügioskus, kudumine või kunst, soovitab Tokko leida keegi, kes on selles valdkonnas parim või väga hea. Eelistada võiks inimest, kes on sel alal tõesti maailma parim, aga miks mitte võtta appi keegi, kes on edukas kohalikul tasemel. «Püüa leida võimalusi, kuidas temalt õppida. Tihti on see tegelikult lihtne, tuleb vaid osaleda mõnel koolitusel või online-kursusel ja saada teadmised sealt,» annab Tokko nõu.

Vali õige valdkond

Ettevõtlusega alustades või tegelikult juba ka asja sees olles on oluline jälgida, millises faasis on majandusharu, kus sa tegutsema hakkad. Väga tihti alustatakse ettevõtlusega mingis valdkonnas sellepärast, et selle vastu on tarbijatel suurem huvi tekkinud, kuid tasub kindlasti küsida, kas tegemist ei ole juba langusfaasiga.

«Näiteks kuulasid kõik varem muusikat kassetilt või hiljem CD-lt. Mõtle, mis neist praeguseks saanud on. Kassette ei kuulata enam peaaegu üldse ja CD-d ka ainult võib-olla autos. Kui sa praegu mõne neist välja annaksid, oleks sul neid väga keeruline müüa,» toob Tokko näite.

Eestis ettevõtlusega algust tehes tuleb tema sõnul meeles pidada ka siinse turu väiksust. See tähendab, et ükskõik mida sa teed, on potentsiaalseid ostjaid vähem kui paljudes teistes riikides. Eriti juhul, kui teed midagi sellist, mis on suunatud väiksemale sihtrühmale. Väga keeruline on oma ärist elatusallikas kujundada, sest Eestis ei ole selleks piisavalt kliente. Sul on kaks võimalust: kas loobud sellest ideest või mõtled välja, kuidas saada rohkem kliente.

«Lisaks on meie inimesed uute asjade suhtes väga skeptilised, nii et ma julgustan väga Eesti ettevõtjaid vaatama väljapoole. Olen aru saanud, et kui siin suudetakse midagi toimima panna, on suur tõenäosus, et sama toimib ka mujal,» soovitab Roland Tokko.

Olulised punktid, millele mõelda: