OverDrive'i on koondatud välisriikide kirjastuste poolt välja antud e-raamatud, audioraamatud ja e-ajakirjad. OverDrive'i e-raamatukogu saavad Tallinna Keskraamatukogu lugejad tasuta kasutada. Sisselogimisel on kasutajatunnusteks isikukood ja Minu ESTERi salasõna. E-ajakirjade laenuperiood on 21 päeva ning laenatud e-ajakirjade arv ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda veebilehitsejas ning mobiilirakendustes Libby ja OverDrive.