MIKS PETETAKSE? ⟩ Perenõustaja Kärt Kase uus käsiraamat aitab petmisest üle saada ja eluga edasi minna

Psühholoog-pereterapeut Kärt Kase pakkus oma esimeses raamatus «Suhteaudit: käsiraamat paaridele» lugejale välja viisi, kuidas ära tunda võimalikke probleemkohti paarisuhtes. Seejärel ilmunud teises raamatus «Kuidas hoida armastust?» lähtus autor sellest, et partnerite olulised suhtevajadused on rahuldamata. Raamat võitis 2017. aasta kirjanduskonkursil Bestseller aimekirjanduse žanris I koha.

Õige pea jõuab poelettidele terapeudi kolmas käsiraamat, milles seekord käsitletakse petmist. Kui partnerite olulised vajadused ons uhtes katmata, võib see viia suhte lõpu või kõrvalsuhteni, mistõttu on oluline oma suhteprobleemidega teadlikult tegeleda. «Käesolev raamat lähtub sellest, et petmine on toimunud ja kõrvalsuhe ilmsiks tulnud,» selgitab autor, kuidas ta jätkab uues raamatus lugejate harimist. «Kirjeldan lugude kaudu kõrvalsuhte tüüpe, tutvustan, mida teadlased petmise kohta teavad, selgitan, kuidas erinevad teraapiad ja praktikad kõrvalhüppe teemat lahti harutavad, ning toon lugejani ka mõned Eesti paaride lood sellest, kuidas nad petmisest üle said ja suhet jätkasid."