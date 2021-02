Ilmus vabastava hingamise terapeudi Monika Palmi praktiline hingamisraamat

Palm kinnitab, et kui õpime hingama õigesti ja teadlikult – omandame oskuse juhtida ennast sinna, kus tahaksime oma elus olla, mida tahaksime oma elus näha, saavutada ja kogeda. «Kui õpid teadlikult hingamist juhtima, oled võimeline juhtima ka oma elu. Praktilistele kogemustele tuginedes võin öelda, et ilma probleemse päästikuta ei näe inimesed tavaliselt põhjust midagi muuta, sest pealtnäha võib tunduda, et kõik on hästi,» tõdeb ta ja lisab, et hingamine on olnud ka talle endale suureks abiks elu keerdkäikudest väljatulekul.