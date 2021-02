Aeg, mil Soome oli sellise Eesti-maania kütkes, et ka naised tahtsid meile sõtta tulla

Mina panen väga imeks miks Teie Härra Major Kalm kutsute

vaid Poisse, kas meie naised ei saa midagi teha? … Olen

küll noor, kuid ei karda, minul on julgust. See on ju nii õilis

surra vaba aate eest.

Naiste teenistuse teel oli siiski tõkkeks väärtuste maailm, kus relvastatud naistes nähti kuritegu kõige püha ja traditsioonidest kantu vastu. Niisugune asi kuulus ainult bolševike ja teiste maailmarevolutsiooni pooldajate kõigest kombelisest lahti öelnud tavade hulka. Meeste kõrval ohu trotsimisse suhtutakse vabatahtlike mälestustes siiski üldiselt imetlevalt.

Kuigi tee relvateenistusse hoiti naistele lukus, ei tähendanud see, et puudunuks erandid. Selline oli kodusõjas valgete vägedes haigepõetaja ning kuulipildujalintide täitjana tegutsenud Aino Mälkönen. Kodusõja lõppedes oli Mälkönen kirjutanud õele, et «kui midagi ei muutu, vahetan kleidi taas halliks ja lähen piirile, seal ei ole küsimus muus kui elus ja surmas». Mälköst oli vallanud tunne, et ainult sõda suudab anda talle piisaval hulgal sisemist väärikust. See pani ta lõikama juuksed lühikeseks ja võtma nimeks Aimo. Valenime all õnnestus Mälkösel panna end kirja Ekströmi vabatahtlike üksuse kuulipilduriks. Kui tema tõeline sugu hiljem Kalmi üksusse üle minnes paljastus, ei peatanud see tema sõjateed. Mälkösest sai väikestviisi kuulsus ja ta kirjutas koju, kuidas on oma üksusele «alati uhkuse ja imetluse asi».

Eestis äratas naissõduri tulek suurt huvi ja Aino meelest jõllitati teda nagu «võõramaa looma». Eesti ajalehtedes kirjutati, et sõjaaeg võib teha naistestki kangelasi ja et samalaadseid juhtumeid on ka Eesti armees. Lõpuks sai Mälkösest sõja ohver. Ta sai granaadikillust haavata ja suri haava tüsistusse aasta pärast Eesti Vabadussõja lõppu. Mulda sängitades pandi tema rinnale Narva vallutamise mälestusmedal.

Mälköse lugu oli erandlik. Eesti Vabadussõtta värvatud naised tegutsesid eeskätt põetajatena ja hoolitsesid Soome vabatahtlike Tallinna haigla ning kahe rindel liikuva väliambulantsi eest. Ambulantside naised pääsesid võitlustele päris lähedale, mõnikord lausa nende keskele. Ühenduse Naiste Liit häälekandja Soome Naine avaldas hiljem, kevadel 1919 soome rahvusest «Eestiskäijatest naistest» piltidega artikli ja ülistas eriti neid naisi, kes olid põetajatena jõudnud elu ohtu pannes kuulisaju alla. Kuulipildurina võidelnud neiu Aino Mälköst leht ei maininud, kuigi tema juhtum oli autorile kindlasti teada:

Nagu näha, on meie naised kogenud kõiki sõja ohte ja viletsusi. Me ei ole sõja imetlejad, kuid kui küsimus on võitluses inimõiguste eest ja sünnimaa või vennasrahva vabaduses, on suur asi olla selle juures, olla juures heastajana ja ennast unustades ohverdada kõik, mis sul on, inimliku kaastunde ning abiandmise kohustusele.

Soome innukus värbamisel Eestisse oli juba suurem kui valge armee puhul kodusõja alguses. Seinäjoel tegutsenud kohalikku värbamiskomiteed juhatanud Kyösti Wilkuna ja Antti Isotalo said juba 1919. aasta jaanuari keskel Helsingist teate, et rohkem vabatahtlikke ei tohi praegu vastu võtta ja et soovijad tuleb kanda reservi nimistusse. Sanitaarosakonda astuda soovivatele naistele öeldi peakomiteest juba jaanuari algul, et kõik kohad on täis. Kõikjal, kus vabatahtlikud Helsingist läbi läksid, saatis neid rahva hulk ja inimesed kogunesid rongijaamadesse heakskiitu avaldama.