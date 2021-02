KATKEND ⟩ «Kui keegi kõrvaline kuuleb, kuidas ma oma lastega suhtlen, võetakse nad kõik mu käest ära»

Heli Künnapas, «Jõulud parima sõbraga». FOTO: Raamat

Viimane pöördepunkt

Filmi viimane pöördepunkt on umbes 20 minutit enne lõppu. Siis on kõik eriti halvasti. Kõik on võimatu. Midagi ei anna enam päästa. Peategelane annab alla, jalutab minema. Aga äkitselt mõistab, et kõik sõltub temast ning ta peab proovima ja katsetama ja võtma kokku viimsed jõuraasud. Ja ta leiab. Ja ta võidab. Ja kõik saab võimalikuks. Ja kõik on õnnelikud.

Isegi kui see on kurva lõpuga film, saavad vaatajad siiski aru, et nüüd oli pöördepunkt ära ja siit hullemaks enam ei lähe. Nutetakse pisarad ära ja … film lõppeb.

Kus on aga elus see pöördepunkt?

Millal see tuleb? Kuidas ma selle ära tunnen?

Vaatan mittemidaginägeva pilguga ringi köögis, kus eilsest ühisest koristamisest hoolimata vedelevad toolidel, põrandal ning kõigis võimatutes ja võimalikes kohtades mu kolme lapse riided, pesemata nõud, mänguasjad ja muu seletamatu sodi. Hoolimata korduvatest kokkulepetest näeb meie kodu pidevalt välja nagu mingi seapesa.

«Pärast koristan … see pole minu oma … mul on seda selles kohas vaja …» need on vaid üksikud põhjendused, millega lapsed oma asjade müstilist kööki rändamist põhjendavad. Ja see on vaid üks teema, mille pärast lastega kogu aeg piike murrame.

Ajan ennast toolilt püsti ja tõstan üles Marleeni ükssarvikuga pusa. Tooli seljatoelt võtan kaasa Priidu dressipüksid. Tegelikult on isegi natuke kurb, et need on lihtsalt pruuni värvi, mitte mõne multikategelase pildiga. Kümneaastasele nunnud tegelased riietel enam väga ei sobi. Veidi nukker on mõelda, kui kiiresti nad ikka suureks on kasvanud.

Poiste toa poole kõndides koperdan Henry jalgpalli otsa ja üliinimlikke lennusamme tehes suudan vaevu püsti jääda.

«Rrr …» urisen endamisi, et krõbedamad sõnad ütlemata jätta. Kaheteistaastane võiks juba olla nii tugev, et ei pea koju jõudes oma asju lihtsalt ukse taha maha kukutama, vaid võiks jõuda need üle oma toa ukse tõsta.