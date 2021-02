KATKEND ⟩ «Torm? Juulikuus? Ja nii karm? Kas tõesti?»

«Pubis, ülemisel korrusel. Printsess hakkab kohe poegima ja kuigi me oleme vaadanud korra või paar seriaali «Kutsuge ämmaemand», on minu ämmaemanda-oskused mõneti piiratud. Rosa, palun tule, ma olen hädas!»

«No mina isiklikult ei jõua selle saabumist ära oodata. Mul on sellest neetud õhuniiskusest kõrini, see ei lase mul hingata.» Mary võttis põlletaskust inhalaatori ja raputas seda. «Hull kass Merlin on kah maja taga aias pöörasena ringiratast jooksnud ja tema juba teab, kui ilm on muutumas.»