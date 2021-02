Urmas Vaino meediareeglitest: teisel pool ekraani oleva inimese tähelepanu on kingitus

Seda, mida Urmas sellel teekonnal on mõistnud meediareeglitest, jagab ta täna tasuta veebiseminaridesarja «5 sammu värbamiseduni» ning annab nõu, kuidas valmistuda meedias üles astumiseks.

Meediat karta on loomulik

«On loomulik, et me kardame meediat, sest ajakirjanduse ja meedia ülesanne on eelkõige viidata nii-öelda kõrvalekaldele normaalsusest,» toob Vaino välja. «Ühe korra saab teha loo, et täna tõusis päike idast. Aga tõusis ju ka üleeile ja tõuseb ka homme! See ei saa olla uudise sisu. Me ei käsitle seda infona. Infona käsitleme midagi, mis on meie tulemuse saavutamiseks oluline. Meil on eesmärgid ja informatsioon aitab meil nende poole liikuda.»

Seetõttu satubki ajakirjanduse sisuks enamasti miski, millel on negatiivne alatoon. Kas see alatoon on selles asjas eneses? «Ei, see on see, mida me ise sellele omistame. Me tajume muudatusi enda eluteel, mis muudavad meie kurssi, negatiivselt. Näiteks koroonaviirus ei ole iseenesest negatiivne ega positiivne, vaid tähtis on see, kuidas see mõjub inimkonnale ja ühiskonnale. Meie käsitleme, kas see meeldib meile või mitte, aga koroona ise ei ole negatiivne,» selgitab Vaino. Nii pole paljud meedias kajastatavad sündmused iseenesest negatiivsed ega positiivsed, need lihtsalt on – probleem tekib siis, kui hakkame neile tõlgendust andma ning näeme, kas see läheb kokku või lahku meie enda eesmärkide ja sihtidega. Seetõttu ka tajume, et miski on meie arvates negatiivne või klikimaias, mõistmata, et kui ajakirjandus ei oleks selline, siis me seda ei tarbiks, sest see räägiks ebaolulistest asjadest. Näiteks, et päike tõusis idast – me teame seda isegi.

Vaino rõhutab, et ei väida, et ei ole olemas halba ajakirjandust – kahtlemata on, aga seda negatiivset pilti ei tohiks karta.

Võimalusi tasuks ära kasutada

«Mida ajakirjandus otsib? Süsteemi mõttes otsivad nad teistsugust arvamust,» selgitab ta. «Kui panna kaks täiesti ühtemoodi maailma nägevat inimest kokku, pole neil ilmselt kaua kuigi huvitav. Seetõttu ei peaks ajakirjandust kartma, sest negatiivsus ajakirjanduses on paratamatu.»

Vaino ütleb, et kui tekib võimalus, tuleb see alati ära kasutada, sest iga asi kannab endas informatsiooni ja annab sulle kasu, kui teised seda teavad. «Kui see pole muidugi midagi kriminaalset, siis muidugi tahaks varjata,» selgitab ta.

Ei tasuks keelduda põhjusel, et tunned end ebamugavalt – siis tasub hakata arutama, miks see nii on.

Ta ütleb, et inimese tähelepanu, kes on teisel pool ekraani, on kingitus. Et selle kingituse suurust mõista, tasuks mõelda, mis on selle telesaate või internetilehekülje lugejate või vaatajate arv, ning sealt tuletada, palju igaüks võis kulutada aega minu intervjuu vaatamise või lugemise peale ja mõelda, mida kasulikku ma saaks ise selle ajaga ära teha. «See on enamasti väga kainestav,» tõdeb ta, sest see on väga suur number, isegi väga väikese vaadatavusega väljaannetes.

Kui saad aru, miks mind meediasse kutsutakse, saad seda ise juhtida

«Kui saad aru, et näppad inimkonnalt päris palju, peaks olema ka valmis midagi vastu andma. See nõuab eelkõige selgust, täpsust ja ehk ka konkreetsust,» tõdeb ta. «Kui on siht selge, kui saan aru, miks mind kutsutakse saatesse või intervjuud andma, saab seal kõike ise konstrueerida.»

Ta tõdeb, et muidugi on seal palju väikseid detaile, mis tulemust määrama hakkavad – kui palju ma tean konteksti, kuhu satun, kui hästi tunnen seda inimest, kes on minu vastas, kellest osaliselt vestlus sõltub, milline on selle programmi üldisem kontekst. «Näiteks kui kirjutan arvamusloo, siis peaks mõtlema, millised arvamuslood on selles väljaandes varem ilmunud, millised on selle kanali varasemad käsitlused sel teemal – see kõik mõjutab minu käsitlust samamoodi, millega ma välja astun,» selgitab Vaino.

See on suur isikliku ambitsiooni tunnetamise teema – kuidas saab seda vahendit kasutades enda eesmärki täita.