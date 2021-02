VARJUSÕBER ⟩ «Olin viisteist ja see polnud aus. Charliega tegelemine poleks pidanud minu õlgadele langema»

Seejärel ma võpatasin, sest õhku lõhestas ootamatu heli.

Mul kulus sekund taipamaks, et mu ema toetub auto signaalile. Kõrvulukustavalt vali heli näis siinses olustikus vapustav ja ebasünnis – just nagu karje keset matusetalitust –, aga ema poole vaadates nägin, et ta hambad on kokku surutud ja pilk maruvihaselt eespool seisval politseiautol. Ta hoidis kätt roolile surutuna ning heli jätkus üha, kajas linnas vastu.

Viis sekundit.

«Ema.»

Kümme sekundit.

«Ema.»

Siis hakkas politseiauto meie ees jälle aeglaselt edasi liikuma. Ema tõstis käe signaalilt ja maailmale lasus vaikus. Kui ta pea minu poole pööras, oli ta ilme kuidagimoodi ühtaegu abitu ja ka resoluutne, just nagu oleks minu valu tema oma ning ta oleks nõuks võtnud kanda selle raskust minu eest nii palju, kui võimalik.

Sest ma olin tema poeg ja ta kavatses minu eest hoolitseda.

«Kõik saab korda,» ütles ta.

Ma ei vastanud. Ma üksnes vahtisin vastu, hoomates ta hääle tõsidust ja ilmes peegelduvat veendumust, ning tundsin tänulikkust, et on keegi, kes minu eest hoolitseb, kuigi ma poleks seda ilmaski tunnistanud. Tänulikkust, et minuga oli kaasas keegi, kes minust hoolib. Keegi, kes usub nii väga mu süütusesse, et seda polnud vaja sõnadesse pannagi.

Keegi, kes teeks ükskõik mida, et mind kaitsta.

Pärast näiliselt tervet igavikku noogutas ema endamisi, suunas siis pilgu uuesti ette ja hakkas sõitma. Me järgnesime autole linnast välja ning jätsime pargitud politseibussid, jõllitavad politseinikud ja vereplekilise mänguväljaku selja taha. Ja ema sõnad kajasid ikka veel mu peas, kui jõudsime eraldus­ribaga maanteele.

Kõik saab korda.

Möödunud on kakskümmend viis aastat, aga ma mõtlen sellele ikka veel tihti. See on asi, mida kõik head vanemad oma lastele kinnitavad. Ja ometi, mida see tegelikult tähendab? See on lootus, soov. Õnneasi. See on lubadus, mille pead andma, selline, millesse pead kogu südamest uskuma, sest mida muud sul üle jääb?

Kõik saab korda.

Jah, ma mõtlen sellele tihti.