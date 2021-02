Edukalt täiskasvanuellu: kuidas lahendada konflikte, et suhted püsiksid head nii tööl kui kodus?

«See raamat on vastus arvukatele abipalvetele, millega Glasl organisatsioonides konfliktinõustajana silmitsi on seisnud. Oma ametialases praktikas on ta täheldanud kollektiivis töötavate inimeste vastuolude, pingete ja hõõrumiste pidevat suurenemist. Ta märgib ikka ja jälle, et paljud inimesed on sellistes olukordades abitud ja enamasti pole organisatsioonidel konfliktidega konstruktiivseks ümberkäimiseks vajalikke oskusi,» kommenteerib suhtlemispsühholoog ja koolitaja Tõnu Lehtsaar.