Reeli Reinaus parimaks hinnatud lasteraamatust: raba on selles raamatus üks peategelastest

Videos selgitab autor, et raba kohta on palju pärimust, kuna see on üsna salapärane ja pahatihti ka ohtlik ala. «Seepärast on väga palju lugusid sellest, kuidas rabas võib olla mõni varandus peidus, mida annavad välja sinakad virvatuled,» toob ta näiteks ja lisab, et eestlased on ikka rabasaartele peitu läinud, kui oli vaja kaitsta end vaenlase või katku eest. «Samamoodi tänapäeval. Ma tean vähemalt ühte raba, kus arvatakse, et seal on lausa tulnukate baas, kus tulnukad maanduvad. Kogu selle rabaga, mis on siis Kolgu raba Raplamaal, on seotud hästi palju selliseid müstilisi lugusid.»